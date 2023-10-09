Як повідомила кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко, зараз триває робота над ідентифікацією загиблих. Поліція та експерти в моргах і ДНК-лабораторіях працюють вже 4 добу поспіль.

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Масштаб трагедії важко уявити. У деяких жителів внаслідок ракетної атаки по Грозі загинуло одразу 13 людей з сім'ї.

Робили похорон для товариша

Андрій Білоус, чий брат загинув внаслідок удару по Грозі, також мав приїхати на похорон односельчанина. Однак в останній момент чоловіка викликали на роботу.

Ракетна атака була несподіваною. Спершу здавалося, що вибух стався біля селища міського типу Шевченкове. Згодом вияснилося, що ракета прилетіла по Грозі. Андрій дзвонив до свого брата, але той вже не відповідав.

Перехоронили нашого товариша та колишнього сусіда. Його привезли з Дніпра. Мій брат Віталій сказав за 2 дні до цього, що буде похорон. Я теж збирався, але на роботу довелося піти. Потім прилетіла ракета. Я починаю Віталіка набирати, а він поза зоною. Багато тіл порозкидало, а він так і залишився сидіти на стільці,

– розповів Андрій Білоус.

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Наразі відомо, що фахівці провели 168 ДНК-досліджень. Ще 63 – в процесі. Станом на 9 жовтня вдалося опізнати 49 тіл.

Трагедія в Грозі: коротко