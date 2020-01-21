Молодые ученые получат деньги на исследования: как подать заявку

Начался прием заявок на получение премий Верховной Рады и стипендий Кабинета Министров Украины для молодых ученых. Заявку подать может как научное учреждение, так и университет.

Премии от парламента будут присуждать на 2020 год, а правительственные стипендии на 2020-2022 годы, пишет пресс-служба МОН.

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В год Верховная Рада присуждает до 30 премий. Победители получат дипломы, нагрудные знаки и деньги. Размер вознаграждения составляет 60 прожиточных минимумов (по состоянию на 1 января 2020 года это 126 тысяч гривен).

Претендовать на премии могут ученые в возрасте до 35 лет (доктора наук до 40), которые имеют весомые научные достижения в проведении исследований. Номинировать можно одного ученого или группу до 4 человек.

Список претендентов университеты подают до 1 марта 2020 года. Инструкция доступна по ссылке.

На получение стипендий Кабинета Министров можно подаваться молодым ученым до 33 лет (до 38 для докторантов и докторов наук). Ежемесячная стипендия составляет около 4 тысяч 200 гривен.

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До 10 марта 2020 года документы надо подать в директорат науки Министерства образования. Более подробную информацию можно найти по ссылке.

Сколько в Украине всего ученых?Всего в Украине работают более 300 тысяч научных работников.