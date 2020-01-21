Молоді науковці отримають гроші на дослідження: як подати заявку

Розпочався прийом заявок на отримання премій Верховної Ради та стипендій Кабінету Міністрів для молодих вчених. Заявку подати може як наукова установа, так і університет.

Премії від парламенту присуджуватимуть на 2020 рік, а урядові стипендії на 2020-2022 роки, пише пресслужба МОН.

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На рік Верховна Рада присуджує до 30 премій. Переможці отримають дипломи, нагрудні знаки та гроші. Розмір винагороди становить 60 прожиткових мінімумів (станом на 1 січня 2020 року це 126 тисяч гривень).

Претендувати на премії можуть науковці, віком до 35 років (доктори наук до 40), які мають вагомі наукові здобутки в проведенні досліджень. Номінувати можна одного вченого або групу до 4 осіб.

Подати список претендентів університети мають до 1 березня 2020 року. Інструкція доступна за посиланням.

На отримання стипендій Кабінету Міністрів можна подаватись молодим науковцям до 33 років (до 38 для докторантів та докторів наук). Отримати можна щомісячну стипендію у розмірі близько 4 тисяч 200 гривень.

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До 10 березня 2020 року документи треба подати до директорату науки міністерства освіти. Детальнішу інформацію можна знайти за посиланням.

Скільки в Україні всього науковців?Загалом в Україні працюють понад 300 тисяч наукових працівників.