МОН представило ректорам предложения по реформированию высшего образования в Украине

Минобразования Украины представило ректорам вузов наработки, нацеленные на развитие высшего образования. Ректоры взамен должны подать предложения идей развития ЗВО и системы высшего образования в целом.

Об этом говорилось на заседании Союза ректоров. Особое внимание участники уделили вопросу модернизации сети университетов в нашем государстве.

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МОН представило предложения по реформированию высшего образования

Так, глава Минобразования Оксен Лисовой отметил, что к обсуждению представили критерии для объединения учреждений и предложения объединений.

Теперь ожидаем продолжения диалога в виде предложений от университетов, их видений и идей развития не только отдельных заведений, но и системы высшего образования в целом,

– сообщил министр.

И добавил: вопрос трансформации дискуссионный и болезненный, но решать его необходимо. На это влияют и демографическая ситуация, и ограниченность ресурсов, и состояние системы.

Лисовой также отметил, что в Украине высшее образование с одной стороны является ценностью, ведь большинство школьников хочет поступать именно в вузы, потому что настаивают родители. Но с другой – есть карго-культ дипломов и множество поступающих, которые после окончания вузов никогда не работают по специальности.