На должность нового министра образования претендует чиновник времен Кучмы

На вакантное место министра образования и науки Украины претендует экс-министр образования и науки Украины в правительствах Ющенко, Кинаха и Януковича Василий Кремень. Все эти правительства работали во время второй президентской каденции Леонида Кучмы.

О вероятном назначении пишет Украинская Правда со ссылкой на собственные источники.

Важно: Юлия Гришина может стать министром образования и науки: что о ней известно

По информации издания, депутат от "Слуги народа" Юлия Гришина и действующий президент Национальной Академии педнаук Василий Кремень побывали в офисе президента на собеседовании относительно вероятного назначения.

Ранее стало известно, что в парламенте уже собирают подписи, о назначении на должность министра образования Юлию Гришину.



Парламент рекомендует именно Гришину на вакантную должность / фото: телеграм-канал Правда Качуры

Что известно о Василии Кремене?

Политическую карьеру начал с мая 1998 года. Тогда Василий Кремень от социал-демократической партии Украины избрался в парламент. Однако уже с 1999 года начал работу на должности министра образования и науки Украины, а в 2005 году покинул свою должность. Василий Кремень успел поработать в правительствах Ющенко, Кинаха и Януковича.



Сегодня он член Комитета по государственной премии в области науки и техники, и президент Национальной академии педнаук. Василий Кремень является кавалером нескольких наград, а также почетным профессором многих университетов и нескольких зарубежных.

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Почему рассматриваются кандидатуры на должность министра образования?

4 марта 2020 года Верховная Рада проголосовала за отставку Премьер-министра Алексея Гончарука. Новым главой правительства стал Денис Шмигаль.



Вместе с Гончаруком парламент уволил также министра образования Анну Новосад. Она занимала эту должность с августа 2019 года. Где продолжит свою карьеру Новосад, пока неизвестно.