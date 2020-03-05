На посаду міністра освіти претендує чиновник часів Кучми

На вакантне місце міністра освіти та науки України претендує ексміністр освіти та науки України в урядах Ющенка, Кінаха та Януковича Василь Кремень. Всі ці уряди працювали за часів другої президентської каденції Леоніда Кучми.

Про імовірне призначення пише Українська Правда з посиланням на власні джерела.

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За інформацією видання, депутатка від "Слуги народу" Юлія Гришина та чинний президент Національної академії педнаук Василь Кремень побували в Офісі президента на співбесіді, щодо імовірного призначення.

Раніше стало відомо, що у парламенті вже збирають підписи, щодо призначення на посаду міністра освіти Юлію Гришину.



Парламент рекомендує саме Гришину на вакантну посаду / фото: телеграм-канал Правда Качури

Що відомо про Василя Кременя?Політичну кар'єру розпочав з травня 1998 року. Тоді Василь Кремінь від соціал-демократичної партії України обрався до парламенту. Проте вже з 1999 року розпочав роботу на посаді міністра освіти та науки України, а у 2005 році покинув свою посаду. Василь Кремінь встиг попрацювати в урядах Ющенка, Кінаха та Януковича.



Сьогодні він член Комітету з державної премії в галузі науки і технік та президент Національної академії педнаук. Василь Кремень є кавалером кількох нагород, а також почесним професором багатьох українських університетів та кількох закордонних.

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Чому розглядаються кандидатури на посаду міністра освіти?4 березня 2020 року, Верховна Рада проголосувала за відставку Прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Новим очільником уряду став Денис Шмигаль.



Разом з Гончаруком парламент звільнив також міністерку освіти Ганну Новосад. Вона займала цю посаду з серпня 2019 року. Де продовжить свою кар'єру Новосад поки невідомо.