На Прикарпатье вспыхнула школа: фото

Утром 22 февраля в селе Селец, что на Ивано-Франковщине, загорелась местная школа. Пожарные потушили пламя.

Об инциденте сообщает пресс-служба ГСЧС Ивано-Франковской области.

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Сообщение о пожаре поступило в 7:19, а уже к 7:45 пламя локализовали.

Прибыв к месту вызова было установлено, что горит перекрытие школы между 2 и чердачным этажом на площади 25 квадратных метров,

– говорится в сообщении.



Школа городка Селец утром 21 февраля / фото: ГСЧС

На вызов прибыли 5 единиц техники и 19 пожарных.

Причины возгорания пока не установлены, пострадавших нет.

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Сколько в целом школ на Прикарпатье?На территории Ивано-Франковской области функционируют более 300 средних учебных заведений.