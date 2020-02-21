На Прикарпатье вспыхнула школа: фото
Утром 22 февраля в селе Селец, что на Ивано-Франковщине, загорелась местная школа. Пожарные потушили пламя.
Об инциденте сообщает пресс-служба ГСЧС Ивано-Франковской области.
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Сообщение о пожаре поступило в 7:19, а уже к 7:45 пламя локализовали.
Прибыв к месту вызова было установлено, что горит перекрытие школы между 2 и чердачным этажом на площади 25 квадратных метров,
– говорится в сообщении.
Школа городка Селец утром 21 февраля / фото: ГСЧС
На вызов прибыли 5 единиц техники и 19 пожарных.
Причины возгорания пока не установлены, пострадавших нет.
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Сколько в целом школ на Прикарпатье?На территории Ивано-Франковской области функционируют более 300 средних учебных заведений.