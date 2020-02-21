На Прикарпатті спалахнула школа: фото

Зранку 22 лютого у селі Сілець, що на Івано-Франківщині, загорілась місцева школа. Пожежники загасили полум’я.

Про інцидент повідомляє пресслужба ДСНС Івано-Франківської області.

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Повідомлення про пожежу надійшло о 7:19, а вже до 7:45 полум'я локалізували.

Прибувши до місця виклику було встановлено, що горить перекриття школи між 2 та горищним поверхом на площі 25 квадратних метрів,

– йдеться у повідомленні.



Сілецька школа зранку 21 лютого / фото: ДСНС

На виклик прибули 5 одиниць техніки та 19 пожежників.

Причини запалювання поки не встановлені, потерпілих немає.

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Скільки загалом шкіл на Прикарпатті?На території Івано-Франківської області функціонує понад 300 середніх навчальних закладів.