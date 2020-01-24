На уроках могут запретить смартфоны – подан законопроект

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко подал в Верховную Раду законопроект о запрете использования смартфонов на школьных уроках. Ученикам будут отдавать телефоны в переменах.

Изменение предлагается в новый закон о среднем образовании, об этом сообщил сам избранник в своем Телеграмм-канале.

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Правка предусматривает запрет использования всех устройств во время уроков, которые могут подключаться к интернету. Исключением будут ученики с особыми образовательными проблемами. Использование разрешено также и в тех случаях, если гаджеты необходимы для учебного процесса.

Это должно помочь детям сосредоточиться на занятиях, научиться общаться друг с другом и уменьшить количество случаев интернет-буллинга, – объяснил свою инициативу Алексей Гончаренко.

По словам депутата, смартфоны отвлекают учеников от учебного процесса, а также приводит к замкнутости детей и сокращения общения со сверстниками и родителями.

Правка также предусматривает автономию школ во введении запрета. Предполагается, что порядок использования смартфонов на территории школы будет определять администрация заведения вместе с родительским комитетом.

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Сколько всего школ работает в Украине?Всего на территории Украины функционирует около 17 тысяч средних школ.