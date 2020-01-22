Репетиторство в украинских школах станет узаконенным

Новый закон об образовании, который накануне приняла Верховная Рада Украины, среди прочего позволит репетиторство в школах. Планируется, что внеклассные уроки будет оплачивать государство.

О планах работать в этом направлении рассказала Анна Новосад в интервью информационному агентству "Интерфакс-Украина".

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Сообщается, что министерство образования еще разрабатывает точный механизм этого нововведения. Пока планируется, что оплаченным репетиторством смогут воспользоваться ученики с успеваемостью "ниже среднего".

Новая система должна быть дополнительной проверкой для учителей.

Если у учителя весь класс резко начинает хуже учиться… и все идут на внеклассные уроки, то это будет неким звоночком для директора, что что-то идет не так,

– объяснила идею Анна Новосад.

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Сколько в Украине в целом школьников?Всего в Украине учится более 3 миллионов 800 тысяч учеников.