Репетиторство в українських школах стане узаконеним

Новий закон про освіту, який напередодні ухвалила Верховна Рада України, серед іншого дозволятиме репетиторство у школах. Планується, що позакласні уроки оплачуватиме держава.

Про плани працювати в цьому напрямку розповіла Ганна Новосад в інтерв’ю інформаційному агентству "Інтерфакс-Україна".

Детальніше: Реформа середньої освіти в Україні 2020: все, що треба знати про новий закон

Повідомляється, що міністерство освіти ще розробляє точний механізм цього нововведення. Поки планується, що оплаченим репетиторством зможуть скористатись учні з успішністю "нище середнього".

Нова система має бути додатковою перевіркою для вчителів.

Якщо у вчителя весь клас різко стає гірше вчитися…і всі йдуть на позакласні уроки, то це буде певним дзвіночком для директора, що щось йде не так,

– пояснила ідею Ганна Новосад.

Читайте також: Реформа школи: директори та деякі вчителі тепер змушені укладати трудові договори

Скільки в Україні загалом школярів?Всього в Україні навчається понад 3 мільйони 800 тисяч учнів.