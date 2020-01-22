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Репетиторство в українських школах стане узаконеним

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Ідея полягає в тому, щоб "вирівняти" рівень знань у школярів / Isaac Smith

Новий закон про освіту, який напередодні ухвалила Верховна Рада України, серед іншого дозволятиме репетиторство у школах. Планується, що позакласні уроки оплачуватиме держава.

Про плани працювати в цьому напрямку розповіла Ганна Новосад в інтерв’ю інформаційному агентству "Інтерфакс-Україна".

Детальніше: Реформа середньої освіти в Україні 2020: все, що треба знати про новий закон

Повідомляється, що міністерство освіти ще розробляє точний механізм цього нововведення. Поки планується, що оплаченим репетиторством зможуть скористатись учні з успішністю "нище середнього".

Нова система має бути додатковою перевіркою для вчителів.

Якщо у вчителя весь клас різко стає гірше вчитися…і всі йдуть на позакласні уроки, то це буде певним дзвіночком для директора, що щось йде не так,
– пояснила ідею Ганна Новосад.

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Скільки в Україні загалом школярів?Всього в Україні навчається понад 3 мільйони 800 тисяч учнів.

Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Ганна Новосад Освіта Школа Міністерство освіти України Реформа освіти Школярі
Реформа середньої освіти в Україні 2020: все, що треба знати про новий закон
20 січня
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