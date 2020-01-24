На уроках можуть заборонити смартфони – подано законопроєкт

Народний депутат України Олексій Гончаренко подав до Верховної Ради законопроєкт про заборону використання смартфонів на шкільних уроках. Учням віддаватимуть телефони на перервах.

Зміна пропонується до нового закону про загальну середню освіту, про це повідомив сам обранець у своєму Телеграм-каналі.

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Правка передбачає заборону використання усіх пристроїв під час уроків, які можуть підключатися до інтернету. Винятком будуть учні з особливими освітніми проблемами. Використання дозволено також і в тих випадках, якщо гаджети необхідні для навчального процесу.

Це має допомогти дітям зосередитися на заняттях, навчитися спілкуватися один з одним та зменшити кількість випадків інтернет-булінгу, – пояснив свою ініціативу Олексій Гончаренко.

За словами депутата, смартфони відволікають учнів від навчального процесу, а також призводить до замкнутості дітей та скорочення спілкування з однолітками і батьками.

Правка також передбачає автономію шкіл у запровадженні заборони. Передбачається, що порядок використання смартфонів на території школи визначатиме адміністрація закладу разом з батьківським комітетом.

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Скільки загалом шкіл працюють в Україні?Всього на території України функціонують близько 17 тисяч середніх шкіл.