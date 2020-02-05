Наших детей в школах заставляют пользоваться некачественной мебелью, – глава счетной палаты

Большинство закупленной мебели в рамках реформы младших классов школы не соответствуют стандартам качества. Большое количество бюджетных денег использовано неэффективно.

О ненадлежащем использовании денег, выделенных на реформу Новой украинской школы заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан в видеоролике на своей странице в фейсбук.

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По результатам проведенного аудита оказалось, что на протяжении всего 2018 года – 9 месяцев 2019 года на внедрение реформы выделено почти 2 миллиарда 300 миллионов гривен. Из них использовано менее 2 миллиардов гривен.

Почти 400 миллионов гривен по состоянию на 1 октября 2019 года не использованы. А около 60 миллионов на конец 2018 года возвращено в государственный бюджет. То есть денег выделяется немало, а используются они неэффективно,

– пояснил Валерий Пацкан.

Председатель счетной палаты также добавил, что учебные материалы и школьная мебель, закупленные за прошедшие два года, не соответствуют стандартам качества.

Подавляющее большинство закупленной для начальных классов школьной мебели и учебных материалов – не соответствуют нормам и стандартам качества. То есть наших детей заставляют пользоваться некачественной мебелью. Это обнаружено на большинстве из проверенных объектов – более чем на 70%,

– рассказал чиновник.

Также по результатам аудита установили 24 случая использования бюджетных денег (всего 32 миллиона гривен) с признаками уголовного преступления. Нанесено 46 миллионов гривен убытков государству, еще 8 миллионов использованы неэффективно.

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Что известно о реформе Новой украинской школы?Реформа призвана прежде всего изменить подход к обучению. Среди главных изменений: применять знания на практике, выражать свое мнение, работать в команде, ни в коем случае не зубрить.