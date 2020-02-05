Наших дітей в школах змушують користуватися неякісними меблями, – голова рахункової палати

Більшість закуплених меблів в рамках реформи молодших класів школи не відповідають стандартам якості. Велика кількість бюджетних грошей використана неефективно.

Про неналежне використання грошей, які виділені на реформу Нової української школи заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан у відеоролику на своїй сторінці у Фейсбук.

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За результатами проведеного аудиту виявилось, що впродовж всього 2018 року – 9 місяців 2019 року на впровадження реформи виділено майже 2 мільярди 300 мільйонів гривень. З них використано менше як 2 мільярди гривень.

Майже 400 мільйонів гривень станом на 1 жовтня 2019 року не використано. А близько 60 мільйонів на кінець 2018 року повернуто до державного бюджету. Тобто грошей виділяється чимало, а використовуються вони неефективно,

– пояснив Валерій Пацкан.

Голова рахункової палати також додав, що навчальні матеріали та шкільні меблі, які закуплені за минулі два роки, не відповідають стандартам якості.

Переважна більшість закуплених для початкових класів шкільних меблів та навчальних матеріалів – не відповідають нормам та стандартам якості. Тобто наших дітей змушують користуватися неякісними меблями. Це виявлено на більшості з перевірених об’єктів – на понад 70%,

– розповів посадовець.

Також за результатами аудиту встановили 24 випадки використання бюджетних грошей (загалом 32 мільйони гривень) з ознаками кримінального правопорушення. Завдано 46 мільйонів гривень збитків державі, ще 8 мільйонів використано неефективно.

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Що відомо про реформу Нової української школи?Реформа покликана перш за все змінити підхід до навчання. Серед головних змін: застосовувати знання на практиці, висловлювати свою думку, працювати у команді, ні в якому разі не зубрити.