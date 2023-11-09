В Госбюджете – 2024 увеличат инвестиции в украинскую науку более чем на 20%. Средства будут направлены, в частности, на актуальные исследования и поддержку молодых ученых.

Об этом заявил глава МОН Украины Оксен Лисовой на мероприятии в Берлине по случаю 30-летия украинско-германского научно-технического сотрудничества. Он подчеркнул, что современная война – это однозначно война технологий, поэтому Украине нужно преимущество над врагом.

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Лисовой анонсировал значительные инвестиции в научные разработки в Украине

Министр образования подчеркнул: сумму в госбюджете на развитие науки в 2024 году существенно увеличивают – более чем на 20% по сравнению с 2023 годом.

Значительную часть этих средств направят на:

поддержку исследований молодых ученых;

развитие системы базового финансирования вузов и научных учреждений;

финансирование приоритетных научных разработок по решению ключевых проблем экономики, общества и обороны.

Лесной также рассказал, что за время войны украинцы разработали и модернизировали не одну модель беспилотников, в том числе морские дроны. Украинские защитники, в частности 93-й бригады, первыми применили FPV-дрон на поле боя. По словам министра, эти дроны-камикадзе изменяют ситуацию на определенных участках фронта.

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Лисовой анонсировал трансформацию системы образования и науки

Министр также заявил о старте трансформации системы образования и науки.

Ставка на развитие технологий и инноваций, на сохранение и усиление человеческого капитала… Одна из угроз для Украины – миграция интеллектуалов… Задачей является сохранить и развить этот капитал, ведь многие ученые вынуждены были выехать за границу после российского вторжения,

– акцентировал глава МОН.

Лисовой также сообщил, что около 15% исследовательской инфраструктуры в Украине повреждены в результате российской агрессии. Речь идет об уникальном научном оборудовании, научно-исследовательских лабораториях, центрах коллективного пользования научным оборудованием и т.д. Так что актуальная задача – восстановить поврежденное и построить новое.