Бесценный на войне: украинские школьники создали дрон для помощи ВСУ
Источник:Утро дома
Ученики Центра образовательных инноваций из Ивано-Франковска решили помочь Вооруженным силам Украины. Так что создали ценный прибор для нашей армии.
Так, школьники разработали дрон. Он поможет воинам ВСУ искать мины.
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Сейчас школьники ищут пути массового производства изобретения, а также способы его продажи.
Руководитель команды Александр Аронец рассказал: инициировал разработку его ученик Юрий Тумир. Он хотел помочь ВСУ.
Инициатор рассказал, как должен работать дрон. Он должен летать по маршруту, программируемому оператором в соответствующем приложении. Беспилотник осматривает территорию и обнаруживает взрывоопасные предметы. Встроенная компьютерная система позволяет подмечать взрывные устройства, определять их размер и тип, указывать координаты.
Теперь разработчики хотят наладить массовое производство дронов, ведь украинский аналог дешевле и практичнее, чем зарубежные. Детали к дронам также планируют доставлять не только из Украины, но и из-за границы.
К слову, дрон изготовлен из экологически чистых материалов. Школьники использовали пластик, полученный из переработки кукурузы.
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Украинский студент Игорь Клименко получил престижную премию / Борис Корпусенко
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- В 5-м классе, когда началась война в Украине, понял, что хочет помочь своей стране.
- Школьник начал разрабатывать роботов для разминирования.
- В 10 классе парень начал использовать квадрокоптеры и дроны в своих изобретениях.
- Последние два года активно работает над своим исследованием Quadcopter Mines Detector, успешно представляющим на многочисленных конкурсах и выставках.
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