Бесценный на войне: украинские школьники создали дрон для помощи ВСУ

18 ноября 2022 , 13:11
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Утро дома

Ученики Центра образовательных инноваций из Ивано-Франковска решили помочь Вооруженным силам Украины. Так что создали ценный прибор для нашей армии.

Так, школьники разработали дрон. Он поможет воинам ВСУ искать мины.

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Школьники создать дрон-миноискатель: как работает

Сейчас школьники ищут пути массового производства изобретения, а также способы его продажи.

Руководитель команды Александр Аронец рассказал: инициировал разработку его ученик Юрий Тумир. Он хотел помочь ВСУ.

Инициатор рассказал, как должен работать дрон. Он должен летать по маршруту, программируемому оператором в соответствующем приложении. Беспилотник осматривает территорию и обнаруживает взрывоопасные предметы. Встроенная компьютерная система позволяет подмечать взрывные устройства, определять их размер и тип, указывать координаты.

Теперь разработчики хотят наладить массовое производство дронов, ведь украинский аналог дешевле и практичнее, чем зарубежные. Детали к дронам также планируют доставлять не только из Украины, но и из-за границы.

К слову, дрон изготовлен из экологически чистых материалов. Школьники использовали пластик, полученный из переработки кукурузы.

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Работы для разминирования от лучшего студента мира

  • Украинец Игорь Клименко стал лучшим студентом мира по версии престижной Всемирной премии Global Student Prize.
  • Он получил 100 000 долларов как студент, оказывающий наибольшее реальное влияние на обучение, жизнь своих сверстников и общество в целом.


Украинский студент Игорь Клименко получил престижную премию / Борис Корпусенко

  • Игорь Клименко учится на физико-математическом факультете в КПИ имени Игоря Сикорского.
  • В 5-м классе, когда началась война в Украине, понял, что хочет помочь своей стране.
  • Школьник начал разрабатывать роботов для разминирования.
  • В 10 классе парень начал использовать квадрокоптеры и дроны в своих изобретениях.
  • Последние два года активно работает над своим исследованием Quadcopter Mines Detector, успешно представляющим на многочисленных конкурсах и выставках.
  • Несмотря на войну, Игорь ежедневно продолжает учиться, чтобы получить качественное образование для восстановления Украины.

Автор: Марія Волошин