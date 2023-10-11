Назвали автора и чтеца Радиодиктанта национального единства – 2023

Автором Радиодиктанта – 2023 выбрали поэтессу и переводчицу Екатерину Калитко. Будет читать его актер Алексей Гнатковский, известный по роли Ивана Довбуша в фильме "Довбуш".

Об этом в эфире Украинского радио рассказал руководитель проекта "Радиодиктант национального единства" Дмитрий Хоркин. К работе над радиодиктантом присоединится и известная языковед, доктор филологических наук Лариса Масенко.

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Когда состоится радиодиктант в 2023 году

В 2023 году радиодиктант впервые состоится 27 октября в 11:00. Именно в этот день украинцы отмечают День украинской письменности и языка. К написанию радиодиктанта могут присоединиться все желающие.

К слову, Всеукраинский радиодиктант национального единства уже стал самым украиноязычным флешмобом. Он объединяет украинцев и знатоков украинского языка по всему миру.



Автор и чтец Радиодиктанта – 2023 / Суспильное вещание

Где слушать Радиодиктант – 2023

27 октября с 11:00 до 12:00 Радиодиктант будет звучать на волнах Украинского радио и Радио Культура. Также его вживую будут транслировать в эфире телеканала Суспильное Культура, на ютуб-канале Украинского Радио и на фейсбук-страницах Суспильного.

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Что известно о Радиодиктанте национального единства – 2022