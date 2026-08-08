"Двірець, халупа, мордівня": как колоритно называют здания в Галичине
В Галичине можно услышать немало интересных слов. Некоторые из них способны сильно сбить с толку даже опытного туриста.
Поэтому неудивительно, что далеко не все слова понятны приезжим. Поэтому 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Скажи мне по-галицки" продолжает рассказывать, какие интересные и необычные слова "спрятались" в местном диалекте.
Какие колоритные названия зданий есть в Галичине
Так, в сорок четвертой подборке мы подскажем, какие интересные названия зданий и жилищ можно найти в "Словаре львовского диалекта" и услышать из уст местных жителей в Галичине.
Поэтому не удивляйтесь, если услышите или найдете в каком-нибудь произведении такие колоритные слова для обозначения зданий и жилищ:
- дві́рець – вокзал;
- рестора́ція – ресторан;
- кна́йпа – ресторанчик, забігайлівка;
- касарня – казарма;
- креде́нс – буфет;
- гардиґа – старий будинок;
- льо́каль – 1) шинок; 2) квартира;
Интересно Ранее 24 Канал рассказывал, какими кухонными инструментами пользуется опытная галицкая хозяйка в преддверии праздников.
- захоронка – 1) дитячий садок; 2) сиротинець;
- мордівня – забігайлівка;
- ордина́ція – кабінет лікаря;
- рефектар – трапезна;
- фурдиґа́рня – в'язниця, буцегарня;
- хавіра – помешкання;
- сутери́ни – підвальне житло;
- халу́па – 1) хата; 2) помешкання;
- халабу́да – хата;
Отметим, что два последних названия употребляются преимущественно для обозначения небольшого убогого жилого здания или нищей хижины. Слово "халабуда" может иметь и другие значения.
- чиншівка – орендоване житло.
Изучайте больше слов из галицкого диалекта
24 Канал также предлагает прочитать следующие подборки из нашей рубрики о диалектизмах в Галичине:
- Разговор на галицком: что означают "баликать, пашталакать и пащековать".
- "Одни сумасброды, не снимай кино": тренд о галицком диалекте "взорвал" сеть.
- Кумпели, бровары и кибицувание: как колоритно описать атмосферу матча львовских "Карпат".
- Бельфер, гайцер и гарбар: кого так называли на галицком диалекте.