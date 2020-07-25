Ежегодно выпускниками технических специальностей в Украине становятся 45 тысяч человек. IT-компании постоянно ищут новых специалистов, но у выпускников не хватает знаний, поэтому их постоянно надо дообучать.

Керуючий директор Luxoft Україна Віталій Кармазінський інтерв'ю "НВ Бізнес" розповів, що сама кількість випущених вузами фахівців – нижча потреб ринку і планів держави.

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За словами Кармазінського, випускників треба довчати, щоб навіть мінімально залучати їх до бізнесу.

По суті, крім базових знань точних наук, система освіти нічого зараз не може дати,

– вважає він.

Керуючий директор Luxoft пояснив, що клієнти зприходять зі складними завданнями і хочуть, щоб до їх вирішення залучалися досвідчені люди.

Керівник компанії наголосив, що система освіти ледве справляється з потребами IT-галузі.

Віталій Кармазінський додав, що якщо Міністерство цифрової трансформації ставить завдання в індустрії з поточних 170 тисяч залучених фахівців отримати 450 тисяч за 5 років, то 45 тисяч випускників технічних спеціальностей може не вистачити.

"Важливо не тільки випускати більше фахівців, але і підвищувати рівень їх підготовки. У цьому зацікавлена вся галузь", – запевнив він.