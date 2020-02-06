Нидерландский университет выплатил 200 тысяч евро русскоязычной группе хакеров: детали

Университет Маастриха, что в Нидерландах, выплатил хакерам выкуп в размере 30 биткоинов (на момент транзакции это 200 тысяч евро). Хакеры заблокировали все системы университета.

Атака на серверы университета развернулась еще 24 декабря, пишет Mail-Times.

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В университете предполагают, что группа хакеров несколько месяцев изучала электронную работу университета, а тогда парализовала серверы. Причина – кто-то из работников нажал на ссылку, которая пришла на почту вуза.



Главный корпус университета в Маастрихте / фото: Официальный сайт университета

Вице-президент университета Ник Босс рассказал, что дирекция университета пошла на требования хакеров после рассмотрения альтернатив. По его словам, восстановление всей IT-сети с нуля обошлось бы гораздо дороже.

Ущерб от атаки отразился на работе студентов, ученых, сотрудников, а также заморозил все электронные системы заведения,

– рассказал Ник Босс.

Также университет нанял фирму Fox-IT, которая занимается кибербезопасностью. Компания проанализировала нападение и заявила, что университет подвергся атаке группы хакеров TA505 – русскоязычной преступной группы.

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Что известно о Маастрихтском университете