Нідерландський університет виплатив 200 тисяч євро російськомовній групі хакерів: деталі

Університет Маастриха, що в Нідерландах, виплатив хакерам викуп у розмірі 30 біткоїнів (на момент транзакції це 200 тисяч євро). Хакери заблокували всі системи університету.

Атака на сервери університету розгорнулась ще 24 грудня, пише Mail-Times.

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В університеті припускають, що група хакерів кілька місяців вивчала електронну роботу університету, а тоді паралізувала сервери. Причина – хтось з працівників натиснув на посилання, яке прийшло на пошту вишу.



Головний корпус університету в Маастрихту / фото: Офіційний сайт університету

Віцепрезидент університету Нік Бос розповів, що дирекція університету пішла на вимоги хакерів після розгляду альтернатив. За його словами, відновлення всієї IT-мережі з нуля обійшлося б набагато дорожче.

Збиток від атаки відбився на роботі студентів, науковців, співробітників, а також заморозив усі електронні системи закладу,

– розповів Нік Бос.

Також університет найняв фірму Fox-IT, яка займається кібербезпекою. Компанія проаналізувала напад та заявила, що університет зазнав атаки від групи хакерів TA505 – російськомовної злочинної групи.

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Що відомо про Маастрихтський університет