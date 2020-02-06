Нідерландський університет виплатив 200 тисяч євро російськомовній групі хакерів: деталі
Університет Маастриха, що в Нідерландах, виплатив хакерам викуп у розмірі 30 біткоїнів (на момент транзакції це 200 тисяч євро). Хакери заблокували всі системи університету.
Атака на сервери університету розгорнулась ще 24 грудня, пише Mail-Times.
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В університеті припускають, що група хакерів кілька місяців вивчала електронну роботу університету, а тоді паралізувала сервери. Причина – хтось з працівників натиснув на посилання, яке прийшло на пошту вишу.
Головний корпус університету в Маастрихту / фото: Офіційний сайт університету
Віцепрезидент університету Нік Бос розповів, що дирекція університету пішла на вимоги хакерів після розгляду альтернатив. За його словами, відновлення всієї IT-мережі з нуля обійшлося б набагато дорожче.
Збиток від атаки відбився на роботі студентів, науковців, співробітників, а також заморозив усі електронні системи закладу,
– розповів Нік Бос.
Також університет найняв фірму Fox-IT, яка займається кібербезпекою. Компанія проаналізувала напад та заявила, що університет зазнав атаки від групи хакерів TA505 – російськомовної злочинної групи.
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Що відомо про Маастрихтський університет
- заснований в 1976 році;
- в університеті навчається 13 тисяч студентів;
- 40% з них іноземці;
- бюджет становить 328 мільйонів євро.