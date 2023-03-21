НМТ-2023: абитуриенты могут пройти тест по английскому языку

Украинский центр оценки качества образования обнародовал еще один демонстрационный тест НМТ. На этот раз – по английскому языку.

Как во время прохождения демонстрационного теста, так и НМТ участники смогут выбирать последовательность выполнения задач. После завершения получат результаты.

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УЦОКО обнародовал демонстрационный тест по английскому языку

Тест можно пройти в онлайн-режиме. Также скачать на свой гаджет, если у вас медленный интернет или нет возможности работать в течение 60 минут.

Демонстрационный тест по английскому языку доступен за ссылкой

Что важно, в тестах иностранных языков на реальном тестировании не будет задач с открытой формой ответа, как не будет и задач по аудированию.

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Какие демоварианты тестов уже обнародовал УЦОКО

Украинский центр оценивания качества образования ранее опубликовал на своем сайте демонстрационные тесты НМТ по следующим предметам: