НМТ-2023: абитуриенты могут пройти тест по английскому языку
Источник:УЦОКО
Украинский центр оценки качества образования обнародовал еще один демонстрационный тест НМТ. На этот раз – по английскому языку.
Как во время прохождения демонстрационного теста, так и НМТ участники смогут выбирать последовательность выполнения задач. После завершения получат результаты.
Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты
УЦОКО обнародовал демонстрационный тест по английскому языку
Тест можно пройти в онлайн-режиме. Также скачать на свой гаджет, если у вас медленный интернет или нет возможности работать в течение 60 минут.Демонстрационный тест по английскому языку доступен за ссылкой.
Что важно, в тестах иностранных языков на реальном тестировании не будет задач с открытой формой ответа, как не будет и задач по аудированию.
Читайте Как подготовиться к НМТ-2023: важные советы и онлайн-курсы
Какие демоварианты тестов уже обнародовал УЦОКО
Украинский центр оценивания качества образования ранее опубликовал на своем сайте демонстрационные тесты НМТ по следующим предметам:
Читайте Вступительная кампания-2023: все, что следует знать о зачислении на бакалавриат и в магистратуру
Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 состоится в апреле.
- Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.