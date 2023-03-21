НМТ-2023: абитуриенты могут пройти тест по английскому языку

21 марта 2023, 14:17
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Источник:

УЦОКО

Украинский центр оценки качества образования обнародовал еще один демонстрационный тест НМТ. На этот раз – по английскому языку.

Как во время прохождения демонстрационного теста, так и НМТ участники смогут выбирать последовательность выполнения задач. После завершения получат результаты.

Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты 

УЦОКО обнародовал демонстрационный тест по английскому языку

Тест можно пройти в онлайн-режиме. Также скачать на свой гаджет, если у вас медленный интернет или нет возможности работать в течение 60 минут.

Демонстрационный тест по английскому языку доступен за ссылкой.

Что важно, в тестах иностранных языков на реальном тестировании не будет задач с открытой формой ответа, как не будет и задач по аудированию.

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Какие демоварианты тестов уже обнародовал УЦОКО

Украинский центр оценивания качества образования ранее опубликовал на своем сайте демонстрационные тесты НМТ по следующим предметам:

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Вступительная кампания – 2023: кратко

  • НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
  • На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
  • В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
  • Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
  • Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
  • Регистрация на НМТ-2023 состоится в апреле.
  • Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
  • Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.

Автор: Марія Волошин