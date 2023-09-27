4 предмета, ранний старт, металлоискатели: все главные новации НМТ-2024

В 2024 году выпускники в Украине также будут сдавать национальный мультипредметный тест (НМТ). Это упрощенный формат ВНО, адаптированный к реалиям военного времени. Именно по результатам НМТ большинство абитуриентов и будет поступать в вузы Украины.

2023 знания выпускников проверяли по трем предметам. В следующем же году на НМТ будет уже четыре предмета. Обо всех главных новациях, которые предусмотрели для участников НМТ-2024, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Начнется раньше: как будет проходить НМТ-2024 и сколько предметов будет содержать

Как, когда и по каким предметам состоится НМТ-2024

В 2024 году выпускники будут сдавать четыре предмета – три обязательных и один по выбору.

Обязательные предметы:

украинский язык;

математика:

история Украины.

В 2024 году история Украины снова станет обязательным для сдачи предметом на НМТ. В этом году она была в списке предметов по выбору.

Предметы по выбору:

В следующем году к перечню предметов по выбору на НМТ добавят украинскую литературу и географию.

Так что на выбор будут следующие предметы:

иностранный язык;

украинская литература;

физика;

химия;

биология;

география.



Какие предметы будут на НМТ-2024 / скриншот видео

НМТ в 2024 году стартует уже в мае, а не в июне, как в этом году.

Мультитест будет проходить в течение одного дня во временных экзаменационных центрах в учебных заведениях в Украине и за рубежом по следующей схеме: 2 предмета – по 60 минут, короткий перерыв, 2 предмета – по 60 минут. В общем – 4 часа + перерыв.

В случае воздушной тревоги участники будут проходить в укрытие и продолжат работать с тестами после его завершения.

Содержание задач НМТ будет соответствовать программам ВНО. В УЦОКО отметили: не нужно ожидать усложнения тестов или появления каких-либо новых тем.



Где будет проходить НМТ-2024 / скриншот из презентации УЦОКО

Закон еще не приняли

Пока закон, регулирующий вступительную кампанию и порядок проведения НМТ в 2024 году, не был принят. Глава Образовательного комитета ВРУ Сергей Бабак уточнил, что в Раде сейчас регистрируют соответствующий закон. К слову, каждый год принимают специальный закон, определяющий порядок проведения оценки поступающих. Нардепы при этом не намерены изменять модель проведения НМТ.

История Украины будет обязательной

В 2023 году история Украины не была обязательной для сдачи предметом во время НМТ. В Украинском центре оценивания качества образования заявляли, что именно украинский язык и математика наилучшим образом определяли потенциальную успеваемость абитуриента при поступлении в вуз. Это привело к значительным дискуссиям в обществе.

Однако в 2024 году этот предмет таки вернут в список обязательных. В 2024 году программа тестирования по истории Украины будет охватывать период XVI – XXI век. В МОН и в УЦОКО образования подчеркивают: стремятся, чтобы участники НМТ как можно лучше знали историю Украины, в частности предпосылки современной российско-украинской войны.

На НМТ-2024 усилят проверку участников

В следующем году во временно экзаменационных центрах усилят меры безопасности при сдачи мультитеста. В частности, используют металлоискатели. Руководитель УЦОКО Татьяна Вакуленко подчеркнула: в этом и в прошлом году не использовали металлоискатели, чтобы сэкономить средства. Но некоторые участники пытались использовать запрещенные предметы, в том числе мобильные телефоны.

Читайте Будет ли ГИА в 2024 году: в Раде дали четкий ответ

Будет ли дополнительная сессия

Если зарегистрированный участник НМТ-2024 не сможет принять участие в основной сессии тестирования (помешает болезнь, воздушная тревога во время теста и т.п.), знание таких выпускников будет проверено во время дополнительной сессии.

Кто может не сдавать НМТ в 2024 году

Если выпускник не планирует поступать в вуз в Украине, он может не сдавать НМТ, заявил заместитель главы МОН Михаил Винницкий. При этом в 2024 одиннадцатиклассники не будут сдавать ГИА. Чиновник также подчеркнул, что эта модель НМТ-2024 – первый шаг к возвращению ГИА и к образованию ее в новом стандартизированном формате. Украина сегодня приближается к стандарту в ЕС, где знание выпускников школ проверяют минимум по 5 предметам, подчеркнули в МОН.

Обнародуют ли демонстрационные варианты тестов

Пробного тестирования в 2024 году не будет по соображениям безопасности. Украинский центр оценивания качества образования подготовит демонстрационные варианты тестов. Они будут доступны онлайн после обнародования. Выпускники также смогут скачать их на своей гаджете и выполнить дома в удобное время.

Смотрите также Подготовка к ГИА и НМТ: где выпускникам найти лучшие курсы

Когда сообщат о регистрации, содержание заданий

Информацию о тестировании, содержании и структуре тестовых тетрадей, а также о том, когда и как регистрироваться на тестирование, УЦОКО сообщит впоследствии.

Как будут поступать в вузы абитуриенты из ВОТ и из-за границы

Страны, в которых можно будет сдавать НМТ, участники будут выбирать при регистрации в кабинете поступающего. В 2023 году это можно было сделать в 32 странах – в странах Европы, США, Канаде, Азербайджане. В УЦОКО надеются сотрудничать с ними и дальше. Расширять список пока не планируют. Сам центр нельзя выбирать из соображений безопасности.