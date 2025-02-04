Для участия в НМТ-2025 надо оформить ID-карту

Для участия в национальном мультипредметном тесте в этом году выпускникам школ надо оформить ID-карту. В Министерстве образования и науки Украины советуют не медлить.

Ведь 6 марта стартует регистрация на НМТ, которая продлится до 3 апреля 2025 года. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на МОН.

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Кто должен оформить ID-карту

В МОН отметили: поскольку срок изготовления первого паспорта гражданина Украины (ID-карты) составляет 20 рабочих дней, стоит заранее позаботиться о его оформлении.

Оформление паспорта является обязательным для лиц, которые:

достигли 14-летнего возраста и еще не получали паспорта гражданина Украины;

планируют сдавать НМТ в 2025 году.

Оформить ID-карту можно в таких учреждениях:

подразделения Государственной миграционной службы по месту жительства;

центры предоставления административных услуг (ЦПАУ);

центры обслуживания "Паспортный сервис".

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Какой перечень документов нужен

Для оформления первой ID-карты нужно подать:

свидетельство о рождении или документ, подтверждающий факт рождения, выданный компетентными органами иностранного государства. паспорт гражданина Украины одного или обоих родителей. регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (если есть) или уведомление об отказе от его получения. выписка из реестра территориальной общины о регистрации места жительства (при наличии).

Оформление первого паспорта гражданина Украины является бесплатным.

Для получения дополнительной информации по оформлению документов обращайтесь в подразделения Государственной миграционной службы Украины или посетите официальный сайт ГМС Украины.