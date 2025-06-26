Руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала 24 Каналу, случались ли в этом году случаи недобросовестного поведения участников во время тестирования. Также уточнила, находили ли ошибки в заданиях, как в прошлом году.

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Были ли факты недобросовестного поведения участников на НМТ-2025

Вакуленко заявила, что пока не может назвать количество таких нарушителей и сколько человек в целом в этом году потеряли шанс на поступление.

Но де-факто в рамках каждой сессии мы имеем поступающих, которые или пытаются воспользоваться мобильным телефоном, или какими-то дополнительными заметками. Поэтому эти лица теряют шанс на прохождение оценивания и соответственно – право на поступление в этом году в вуз,

– отметила она.

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Были ли в заданиях НМТ-2025 года

Руководительница УЦОКО также сообщила, были ли ошибки в заданиях НМТ-2025, как в прошлом году. Она акцентировала, что Центр не имеет пока никакой информации о таких ошибках.

Один раз в рамках основной сессии НМТ была проблема во введении ключей: неправильно был обозначен ответ. Поэтому все участники, которые проходили это оценивание в соответствующее время и предоставили правильный ответ, все получат балл, который компенсирует это,

– подчеркнула она.

Подробнее о нынешней модели тестирования, сложность задач, вызовах и перспективах НМТ читайте в разговоре 24 Канала с директором Украинского центра оценивания качества образования Татьяной Вакуленко.