Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла 24 Каналу, чи траплялися цьогоріч випадки недобросовісної поведінки учасників під час тестування. Також уточнила, чи знаходили помилки у завданнях, як торік.

До теми "Щоночі – масовані атаки": з якими викликами стикнулися учасники та організатори НМТ-2025

Чи були факти недобросовісної поведінки учасників на НМТ-2025

Вакуленко заявила, що наразі не може назвати кількість таких порушників і скільки осіб загалом цьогоріч втратили шанс на вступ.

Але де-факто у межах кожної сесії ми маємо вступників, які або намагаються скористатися мобільним телефоном, або якимись додатковими нотатками. Тож ці особи втрачають шанс на проходження оцінювання і відповідно – право на вступ цьогоріч до вишу,

– зазначила вона.

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Чи були у завданнях НМТ-2025 року

Очільниця УЦОЯО також повіломила, чи були помилки у завданнях НМТ-2025, як торік. Вона акцентувала, що Центр не має наразі жодної інформації про такі помилки.

Один раз у межах основної сесії НМТ була проблема у введенні ключів: неправильно була позначена відповідь. Тому всі учасники, які проходили це оцінювання у відповідний час і надали правильну відповідь, всі отримають бал, який компенсує це,

– наголосила вона.

Детальніше про цьогорічну модель тестування, складність завдань, виклики та перспективи НМТ читайте у розмові 24 Каналу з директоркою Українського центру оцінювання якості освіти Тетяною Вакуленко.