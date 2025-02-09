Среди выборочных будет и химия. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования.

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Какие темы будут на НМТ по химии

Содержание заданий по химии будет соответствовать программе ВНО по химии и будет охватывать 4 раздела:

Общая химия;

Неорганическая химия;

Органическая химия;

Вычисления в химии.



Какие задания будут на НМТ-2025 по химии / УЦОКО

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Какие задания будут на мультитесте

Тест по химии будет насчитывать 30 заданий различных форм:

с выбором одного правильного ответа (22 задания);

на установление соответствия ("логические пары") (2 задания);

открытой формы с коротким ответом (6 заданий).

Задания по химии оценивают в соответствии со схемой начисления баллов, применяемой в ВНО. То есть по 1 тестовому баллу начислят за каждый правильный ответ на задания с выбором одного правильного ответа, по 1 тестовому баллу – за каждую правильно определенную "логическую пару" в заданиях на установление соответствия, по 2 тестовых балла – за каждый правильный короткий ответ.

Важно! За выполнение заданий по химии можно будет получить от 0 до 40 тестовых баллов.

Свой результат (то есть количество набранных тестовых баллов за правильно выполненные задания теста по химии) участники тестирования будут знать после завершения работы над НМТ. По Таблице перевода тестовых баллов результат каждого учебного предмета переведут в рейтинговую оценку по шкале 100 – 200 баллов.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Во время выполнения заданий по химии можно будет пользоваться справочными материалами, а именно: Периодической системой химических элементов (короткой и длинной формами), таблицами "Растворимость оснований, кислот, амфотерных гидроксидов и солей в воде при 20 – 25 ℃", "Ряд активности металлов".