Серед вибіркових буде і хімія. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти.

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Які теми будуть на НМТ з хімії

Зміст завдань з хімії відповідатиме програмі ЗНО з хімії й охоплюватиме 4 розділи:

Загальна хімія;

Неорганічна хімія;

Органічна хімія;

Обчислення в хімії.



Які завдання будуть на НМТ-2025 з хімії / УЦОЯО

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Які завдання будуть на мультитесті

Тест із хімії налічуватиме 30 завдань різних форм:

із вибором однієї правильної відповіді (22 завдання);

на встановлення відповідності ("логічні пари") (2 завдання);

відкритої форми з короткою відповіддю (6 завдань).

Завдання з хімії оцінюють відповідно до схеми нарахування балів, застосовуваної в ЗНО. Тобто по 1 тестовому балу нарахують за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді, по 1 тестовому балу – за кожну правильно визначену "логічну пару" в завданнях на встановлення відповідності, по 2 тестових бали – за кожну правильну коротку відповідь.

Важливо! За виконання завдань із хімії можна буде отримати від 0 до 40 тестових балів.

Свій результат (тобто кількість набраних тестових балів за правильно виконані завдання тесту з хімії) учасники тестування знатимуть після завершення роботи над НМТ. За Таблицею переведення тестових балів результат кожного навчального предмета переведуть в рейтингову оцінку за шкалою 100 – 200 балів.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Під час виконання завдань із хімії можна буде користуватися довідковими матеріалами, а саме: Періодичною системою хімічних елементів (короткою і довгою формами), таблицями "Розчинність основ, кислот, амфотерних гідроксидів і солей у воді за 20 – 25 ℃", "Ряд активності металів".