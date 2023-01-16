Поступающие и родители выбрали модель сдачи НМТ в 2023 году

На днях глава профильного комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак предложил в своем телеграмме пройти опрос по модели сдачи НМТ в 2023 году. Возможность проголосовать получить поступающие и их родители.

Согласно результатам опроса, родители и абитуриенты выбрали самую легкую модель сдачи тестов. Они убеждены, что во время НМТ-2023 следует составлять 3 предмета.

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Поступающие и родители выбрали модель НМТ – 2023

Так, участие в опросе от Бабака приняло более 75 тысяч человек. Следовательно, большинство из них считают, что НМТ – 2023 должно содержать в общей сложности 3 предмета.

Собственно, предложенный Бабаком вариант НМТ, который включает украинский язык, математику и предмет на выбор набрал 73% голосов.

Вариант, где необходимо во время НМТ составлять обязательно украинский язык, математику и историю Украины, получил 17% голосов. Еще меньше – 10% опрошенных – хочет, чтобы во время НМТ – 2023 выпускники составляли два обязательных и два по выбору предмета.

К слову, Сергей Бабак заявил, что результаты этого опроса совпадают с позицией профильного комитета Рады.



Результаты опроса по модели НМТ – 2023 / телеграмм Сергея Бабака

Сколько дней продлится НМТ – 2023

Также глава профильного комитета ВРУ спросил у поступающих и их родителей, сколько дней должен продлиться НМТ.

Большинство опрошенных считают, что поступающие должны иметь выбор: сдавать тесты в течение одного или двух дней. Меньшинство убеждено, что тесты по всем предметам следует сдавать в один день.

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