Поступающие и родители выбрали модель сдачи НМТ в 2023 году
Источник:Сергей Бабак
На днях глава профильного комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак предложил в своем телеграмме пройти опрос по модели сдачи НМТ в 2023 году. Возможность проголосовать получить поступающие и их родители.
Согласно результатам опроса, родители и абитуриенты выбрали самую легкую модель сдачи тестов. Они убеждены, что во время НМТ-2023 следует составлять 3 предмета.
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Поступающие и родители выбрали модель НМТ – 2023
Так, участие в опросе от Бабака приняло более 75 тысяч человек. Следовательно, большинство из них считают, что НМТ – 2023 должно содержать в общей сложности 3 предмета.
Собственно, предложенный Бабаком вариант НМТ, который включает украинский язык, математику и предмет на выбор набрал 73% голосов.
Вариант, где необходимо во время НМТ составлять обязательно украинский язык, математику и историю Украины, получил 17% голосов. Еще меньше – 10% опрошенных – хочет, чтобы во время НМТ – 2023 выпускники составляли два обязательных и два по выбору предмета.
К слову, Сергей Бабак заявил, что результаты этого опроса совпадают с позицией профильного комитета Рады.
Результаты опроса по модели НМТ – 2023 / телеграмм Сергея Бабака
Сколько дней продлится НМТ – 2023
Также глава профильного комитета ВРУ спросил у поступающих и их родителей, сколько дней должен продлиться НМТ.
Большинство опрошенных считают, что поступающие должны иметь выбор: сдавать тесты в течение одного или двух дней. Меньшинство убеждено, что тесты по всем предметам следует сдавать в один день.
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Сколько обязательных предметов может быть во время НМТ – 2023
- Ранее в Украине предложили сделать обязательными предметами национального мультипредметного теста в 2023 только два. В парламенте уже зарегистрировали соответствующий законопроект.
- Обязательными к сдаче хотят сделать украинский язык и математику. Вместо этого другие два предмета разрешить выбирать.
- Законопроект, к слову, альтернативен правительственному законопроекту, предложенному МОН.
- Нардепы предлагают законодательно определить, что каждый абитуриент должен сдать два теста НМТ:
- Первый – из двух обязательных предметов: украинский язык и математика.
- Второй – из двух предметов по выбору:
- первый предмет – по выбору история Украины / один из иностранных языков;
- второй предмет – по выбору химия / физика / биология / география или история Украины / иностранный язык (если их не выбрали как первый предмет).
- В МОН предлагали проведение обязательного теста по четырем предметам: украинскому языку, математике, истории Украины и иностранному языку. В альтернативном законопроекте предложили облегченную модель НМТ, не предусматривающую обязательного составления истории или иностранного языка.