Абитуриенты должны сформировать карту с результатами НМТ-2023

28 июня 2023, 15:00
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Источник:

УЦОКО

Участники основной сессии НМТ-2023 получили результаты тестирования. Их разместить в личных кабинетах выпускников.

Результаты НМТ-2023 по шкале 100 – 200 баллов по трем предметам указали в Информационной карточке участника НМТ. Теперь абитуриентам следует сформировать соответствующую карточку.

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Абитуриенты могут сформировать карту с результатами НМТ

Сформировать эту информационную карточку нужно в персональном кабинете во вкладке "Результаты". Эта карточка необходима для поступления в высшие образования Украины.

Заметим, что информационная карточка является приложением Сертификата НМТ.

К слову, в Минобразования Украины посоветовали нынешним абитуриентам не пренебрегать сроками поступления. В частности, до 31 июля до 18:00 следует подать заявления на вступление в ЗВО в своих электронных кабинетах. Делать это в последний день не стоит.

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Вступительная кампания – 2023: кратко

  • В 2023 году запланировали две сессии НМТ – 2023: основную и дополнительную.
  • Основная состоялась в течение 5 – 23 июня. Дополнительная продлится в течение 11 – 24 июля.
  • Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
  • НМТ содержит задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
  • Тесты выпускники сдают в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создали как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
  • Официальные результаты НМТ по шкале 100 – 200 баллов будут размещены до 28 июня в персональном электронном кабинете поступающего.
  • Вступительная кампания в 2023 году будет проходить дистанционно через электронные кабинеты абитуриента.
  • Их регистрация начинается 1 июля.
  • Прием заявлений и документов от поступающих продлится с 19 по 31 июля.
Автор: Марія Волошин