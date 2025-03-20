В список зарубежных городов, где можно сдать НМТ, добавили еще два
- В список городов для сдачи НМТ добавили Стамбул (Турция) и Чикаго (США), где создадут экзаменационные центры.
- УЦОКО сообщает об ограниченном количестве мест в центрах и возможности изменения регистрационных данных до 8 апреля 2025 года.
- По состоянию на 19 марта уже нет свободных мест в Вене, Дюссельдорфе, Кельне, Люблине, Бухаресте и Праге.
Перечень стран и городов, где создадут временные экзаменационные центры за рубежом, расширили. Добавили еще две локации.
Речь идет о двух в США и Турции. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования.
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В каких еще городах можно будет сдать НМТ за рубежом
УЦОКО удалось достичь договоренностей с министерствами образования, представителями неправительственных образовательных организаций других государств, а также с посольствами Украины в них о возможностях провести НМТ в Стамбуле (Турция). Кроме этого, в Чикаго (США) будут создавать ТЭЦ для проведения дополнительной сессии НМТ.
В Центре также отмечают: несмотря на то, что перечень городов для прохождения НМТ расширили, есть ограничения по количеству мест в специально оборудованных компьютерных центрах, предложенных зарубежными партнерами. В случае исчерпания мест в определенном населенном пункте оно станет недоступным для выбора в сервисе регистрации.
По состоянию на 19 марта уже нет свободных мест для прохождения НМТ в таких городах: Вена (Австрия), Дюссельдорф, Кельн (Германия) (Германия), Люблин (Польша) Бухарест (Румыния), Прага (Чехия),
– отметили в УЦОКО.
Будущим участникам мультитеста также напоминают: если вы уже создали персональный кабинет и выбрали из предложенного перечня менее удобный для проезда населенный пункт, а теперь появилась более удобная для вас локация – можете до 8 апреля 2025 года изменить регистрационные данные, выбрав город, ближе к вашему местонахождению во время проведения НМТ.
- Ранее мы сообщали, в каких городах и странах за рубежом можно сдать НМТ. Этот перечень расширили.