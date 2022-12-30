Подборка оригинальных сценариев на Новый год для школьников / коллаж 24 канала
1 января все украинцы будут встречать Новый год с единственным желанием – победы. А дети в учебных заведениях в рамках новогодних сценок будут напоминать нам об основных ценностях в столь тяжелое для страны время.
Это сценарий для учеников 2 – 3 класса от учительницы Екатерины Волосовой. Он подарит детям радость и множество положительных эмоций. Сценарий также направлен на то, чтобы развивать внимание, память и мышление детей, ориентирование в пространстве, умение импровизировать в танце и игре. Также развить эмоциональную и двигательную чувствительность, поющий голос, выразительность и ритмичность движений под музыку.
Благодаря этой сценке ученики смогут обогащать свои музыкальные впечатления, формировать гражданское сознание, воспитывать дружеские и товарищеские отношения в коллективе.
Это веселая стихотворная разработка на Новый год. В этом сценарии лесные зверьки с нетерпением ждут прихода Нового года. Однако им постоянно мешают разные приключения. Но веселые задачи от их помощницы Зимы помогут распутать и весело встретить праздник. Также этот сценарий подарит хорошее настроение ученикам и учителям.
Сценарий праздника "Новый год пришел!" подготовили для учеников начальной школы (1 – 4 классов). Он подарит детям очень веселый и насыщенный праздник. Дети не будут сидеть на месте, а будут постоянно играть в игры. Для реализации этого сценария можно придумать разных зверей, желательно под одну тематику. Если детки будут в интересных костюмах, праздник будет еще веселее.
Этот сценарий содержит веселые стихи о зимних праздниках. Также – смешные сценки с участием сказочных героев. И даже классные руководители найдут здесь себе полезную информацию. В сценарии также указали места для проведения конкурсов, игр, хороводов.
Благодаря этому сценарию дети узнают особенности Нового года в разных странах мира. При подготовке количество стран можно уменьшить или увеличить – все зависит от количества учеников. Сценарий содержит множество песен (тексты добавлены), групповые и коллективные танцы, игры. Следовательно, 60 минут хорошего настроения вам и вашим детям гарантированы.