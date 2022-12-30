Є чимало цікавих та оригінальних сценаріїв, які допоможуть гарно та пізнавально провести Новий рік у школі. 24 канал підкаже вам цікаві сценки на свято.

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Добірка сценаріїв на Новий рік для школярів

Це сценарій для учнів 2 – 3 класу від учительки Катерини Волосової. Він подарує дітям радість і багато позитивних емоцій. Сценарій також спрямований на те, аби розвивати увагу, пам'ять і мислення дітей, орієнтування у просторі, вміння імпровізувати у танці та грі. Також розвинути емоційну і рухову чутливість, співочий голос, виразність і ритмічність рухів під музику.

Завдяки цій сценці учні зможуть збагачувати теж свої музичні враження, формувати громадянську свідомість, виховувати дружні та товариські стосунки в колективі.

Це весела віршована розробка на Новий рік. У цьому сценарії лісові звірята з нетерпінням чекають приходу Нового року. Однак їм постійно заважають різні пригоди. Але веселі завдання від їхньої помічниці Зими допоможуть все розплутати та весело зустріти свято. Також цей сценарій подарує хороший настрій учням та вчителям.

Сценарій свята "Новий рік завітав!" підготували для учнів початкової школи (1 – 4 класів). Він подарує дітям дуже веселе і насичене свято. Діти не сидітимуть на місці, а постійно гратимуть в ігри. Для реалізації цього сценарію можна придумати різних звірів, бажано під одну тематику. Якщо дітки будуть у цікавих відповідних костюмах, свято буде ще веселішим.

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Цей сценарій містить веселі вірші про зимові свята. Також – смішні сценки за участю казкових героїв. І навіть класні керівники знайдуть тут для себе корисну інформацію. У сценарії також вказали місця для проведення конкурсів, ігор, хороводів.

Завдяки цьому сценарію діти дізнаються про особливості Нового року в різних країнах світу. Під час підготовки кількість країн можна зменшити або збільшити – усе залежить від кількості учнів. Сценарій містить багато пісень (тексти додані), групові та колективні танці, ігри. Відтак 60 хвилин гарного настрою вам та вашим дітям гарантовані.

Зауважте! На тлі повномасштабної війни з Росією українцям варто забути про радянського Діда Мороза. Він є вигаданим персонажем, нав'язаним у радянські часи до Нового року.