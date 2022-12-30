Новый год уже на пороге: подборка интересных сценариев на праздник, которые подарят детям хорошее настроение

Это сценарий для учеников 2 – 3 класса от учительницы Екатерины Волосовой. Он подарит детям радость и множество положительных эмоций. Сценарий также направлен на то, чтобы развивать внимание, память и мышление детей, ориентирование в пространстве, умение импровизировать в танце и игре. Также развить эмоциональную и двигательную чувствительность, поющий голос, выразительность и ритмичность движений под музыку.

Благодаря этой сценке ученики смогут обогащать свои музыкальные впечатления, формировать гражданское сознание, воспитывать дружеские и товарищеские отношения в коллективе.