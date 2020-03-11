Новый министр образования в первую очередь должен перечитать переходную книгу, – Новосад
Бывший министр образования и науки Украины Анна Новосад дала советы для следующего главы ведомства. По ее словам, 12-й министр образования сначала должен прочитать переходную книгу.
Об этом Анна Новосад рассказала в интервью журналисту Украинской Правды.
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По словам бывшего министра, ее команда подготовила переходную книгу, где кратко изложены основные достижения предыдущей команды и советы по дальнейшей работе.
Первое, что он или она должны сделать, прийти и перечитать переходную книгу, она на столе лежит. Я ее там оставила,
– сказала Новосад.
Также бывшая глава министерства посоветовала не отвергать идею проведения Года математики и встретиться со своими коллегами.
Встретиться с коллективом, рассказать свои приоритеты, понимать, какая ситуация в каждой из сфер, презентовать свой план работы обществу, начать работать и все будет хорошо,
– резюмировала Новосад.
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Почему уволили Анну Новосад?4 марта 2020 года Верховная Рада проголосовала за отставку премьер-министра Алексея Гончарука. Новым главой правительства стал Денис Шмыгаль.
Вместе с Гончаруком парламент уволил также предыдущего министра образования Анну Новосад. Она занимала эту должность с августа 2019 года. Где продолжит свою карьеру Новосад, пока неизвестно.