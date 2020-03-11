Новий міністр освіти в першу чергу має перечитати перехідну книгу, – Новосад

Колишня міністерка освіти та науки України Ганна Новосад дала поради для наступного очільника відомства. За її словами, 12 міністр освіти спочатку повинен прочитати перехідну книгу.

Про це Ганна Новосад розповіла у інтерв'ю журналісту Української Правди.

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За словами ексміністерки, її команда підготувала перехідну книгу, де коротко викладені основні здобутки попередньої команди та поради щодо подальшої роботи.

Перше, що він чи вона має зробити, прийти і перечитати перехідну книгу, вона на столі лежить. Я її там залишила,

– сказала Новосад.

Також колишня очільниця міністерства порадила не відкидати ідею проведення року математики, та зустрітися зі своїми колегами.

Зустрітися з колективом, розповісти свої пріоритети, розуміти, яка ситуація у кожній зі сфер, презентувати свій план роботи суспільству, почати працювати і все буде добре,

– резюмувала Новосад.

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Чому звільнили Ганну Новосад?4 березня 2020 року, Верховна Рада проголосувала за відставку Прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Новим очільником уряду став Денис Шмигаль.



Разом з Гончаруком парламент звільнив також попередню міністерку освіти Ганну Новосад. Вона займала цю посаду з серпня 2019 року. Де продовжить свою кар'єру Новосад поки невідомо.