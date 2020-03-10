В Міносвіти важко набрати працівників, - Новосад

Ексочільниця міністерства освіти та науки України Ганна Новосад розповіла про специфіку набору працівників у відомство. Загалом проводили 11 хвиль конкурсу.

Про кадровий голод у міністерстві освіти Ганна Новосад розповіла у інтерв'ю Українській Правді.

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Колишня міністерка освіти розповіла, що роботу відомства часто критикували, проте охочих запропонувати реальні шляхи вирішення тих чи інших проблем небагато.

На підтвердження своїх слів Ганна Новосад розповіла як у міністерство набирали нових працівників.

Набрати людей в міністерство освіти надзвичайно складно, це показують 11 хвиль конкурсів на посаду держслужби, які ми провели за останні два роки. 11 хвиль,

– розповіла колишня очільниця відомства.

Нещодавно міністерство навіть оголосило про набір на роботу нових працівників на керівні посади.

Що встигла зробити Ганна Новосад на посаді міністра освіти

розробити законопроєкт, щодо вищої освіти (прийнятий Верховною Радою та навіть підписаний президентом);

подати проєкти та акти щодо змін фінансування державного замовлення у вищих навчальних закладах;

застосувати нову формулу фінансування освіти, за якою 80% бюджету університети отримуватимуть для базових витрат, а решту грошей розподілятимуться залежно від роботи вишів;

дати старт реформі дошкільної освіти;

презентувати новий стандарт середньої освіти;

почати реформу професійної освіти;

розширити можливості для науковців.

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Чому звільнили Ганну Новосад?4 березня 2020 року, Верховна Рада проголосувала за відставку Прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Новим очільником уряду став Денис Шмигаль.



Разом з Гончаруком парламент звільнив також попередню міністерку освіти Ганну Новосад. Вона займала цю посаду з серпня 2019 року. Де продовжить свою кар'єру Новосад поки невідомо.