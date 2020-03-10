В Міносвіти важко набрати працівників, - Новосад
Ексочільниця міністерства освіти та науки України Ганна Новосад розповіла про специфіку набору працівників у відомство. Загалом проводили 11 хвиль конкурсу.
Про кадровий голод у міністерстві освіти Ганна Новосад розповіла у інтерв'ю Українській Правді.
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Колишня міністерка освіти розповіла, що роботу відомства часто критикували, проте охочих запропонувати реальні шляхи вирішення тих чи інших проблем небагато.
На підтвердження своїх слів Ганна Новосад розповіла як у міністерство набирали нових працівників.
Набрати людей в міністерство освіти надзвичайно складно, це показують 11 хвиль конкурсів на посаду держслужби, які ми провели за останні два роки. 11 хвиль,
– розповіла колишня очільниця відомства.
Нещодавно міністерство навіть оголосило про набір на роботу нових працівників на керівні посади.
Що встигла зробити Ганна Новосад на посаді міністра освіти
- розробити законопроєкт, щодо вищої освіти (прийнятий Верховною Радою та навіть підписаний президентом);
- подати проєкти та акти щодо змін фінансування державного замовлення у вищих навчальних закладах;
- застосувати нову формулу фінансування освіти, за якою 80% бюджету університети отримуватимуть для базових витрат, а решту грошей розподілятимуться залежно від роботи вишів;
- дати старт реформі дошкільної освіти;
- презентувати новий стандарт середньої освіти;
- почати реформу професійної освіти;
- розширити можливості для науковців.
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Чому звільнили Ганну Новосад?4 березня 2020 року, Верховна Рада проголосувала за відставку Прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Новим очільником уряду став Денис Шмигаль.
Разом з Гончаруком парламент звільнив також попередню міністерку освіти Ганну Новосад. Вона займала цю посаду з серпня 2019 року. Де продовжить свою кар'єру Новосад поки невідомо.