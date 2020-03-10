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В Міносвіти важко набрати працівників, - Новосад

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Набрати працівників у міністерство важко / МОН

Ексочільниця міністерства освіти та науки України Ганна Новосад розповіла про специфіку набору працівників у відомство. Загалом проводили 11 хвиль конкурсу.

Про кадровий голод у міністерстві освіти Ганна Новосад розповіла у інтерв'ю Українській Правді.

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Колишня міністерка освіти розповіла, що роботу відомства часто критикували, проте охочих запропонувати реальні шляхи вирішення тих чи інших проблем небагато.

На підтвердження своїх слів Ганна Новосад розповіла як у міністерство набирали нових працівників.

Набрати людей в міністерство освіти надзвичайно складно, це показують 11 хвиль конкурсів на посаду держслужби, які ми провели за останні два роки. 11 хвиль,
– розповіла колишня очільниця відомства.

Нещодавно міністерство навіть оголосило про набір на роботу нових працівників на керівні посади.

Що встигла зробити Ганна Новосад на посаді міністра освіти

  • розробити законопроєкт, щодо вищої освіти (прийнятий Верховною Радою та навіть підписаний президентом);
  • подати проєкти та акти щодо змін фінансування державного замовлення у вищих навчальних закладах;
  • застосувати нову формулу фінансування освіти, за якою 80% бюджету університети отримуватимуть для базових витрат, а решту грошей розподілятимуться залежно від роботи вишів;
  • дати старт реформі дошкільної освіти;
  • презентувати новий стандарт середньої освіти;
  • почати реформу професійної освіти;
  • розширити можливості для науковців.

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Чому звільнили Ганну Новосад?4 березня 2020 року, Верховна Рада проголосувала за відставку Прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Новим очільником уряду став Денис Шмигаль.

Разом з Гончаруком парламент звільнив також попередню міністерку освіти Ганну Новосад. Вона займала цю посаду з серпня 2019 року. Де продовжить свою кар'єру Новосад поки невідомо.

Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Міністерство освіти та науки України Ганна Новосад Освіта Освіта в Україні
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