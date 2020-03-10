В Минобразования трудно набрать работников, – Новосад

Экс-глава министерства образования и науки Украины Анна Новосад рассказала о специфике набора работников в ведомство. В общем проводили 11 волн конкурса.

О кадровом голоде в министерстве образования Анна Новосад рассказала в интервью Украинской Правде.

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Бывшая министр образования рассказала, что работу ведомства часто критиковали, однако желающих предложить реальные пути решения тех или иных проблем немного.

В подтверждение своих слов Анна Новосад рассказала как в министерство набирали новых сотрудников.

Набрать людей в министерство образования чрезвычайно сложно, это показывают 11 волн конкурсов на должность госслужбы, которые мы провели за последние два года. 11 волн,

– рассказала бывшая руководительница ведомства.

Недавно министерство даже объявило о наборе на работу новых сотрудников на руководящие должности.

Что успела сделать Анна Новосад в должности министра образования

разработать законопроект о высшем образовании (принят Верховной Радой и даже подписан президентом);

подать проекты и акты об изменениях финансирования государственного заказа в высших учебных заведениях;

применить новую формулу финансирования образования, по которой 80% бюджета университеты будут получать для базовых расходов, а остальные деньги будут распределяться в зависимости от работы вузов;

дать старт реформе дошкольного образования;

представить новый стандарт среднего образования;

начать реформу профессионального образования;

расширить возможности для ученых.

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Почему уволили Анну Новосад?4 марта 2020 года, Верховная Рада проголосовала за отставку Премьер-министра Алексея Гончарука. Новым главой правительства стал Денис Шмыгаль.



Вместе с Гончаруком парламент уволил также предыдущего министра образования Анну Новосад. Она занимала эту должность с августа 2019 года. Где продолжит свою карьеру Новосад пока неизвестно.