Объединят ли вузы в Ивано-Франковске

В Украине продолжается модернизация сети высших учебных заведений. Слабые университеты в отдельных городах присоединяют к более сильным.

Об объединении вузов в Ивано-Франковске речь не идет, сообщила нардеп Елена Винтоняк. Об этом ей рассказал министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

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Вузы в Ивано-Франковске не будут объединять

Нардеп отметила, что в течение последних дней читает сообщения об объединении вузов Прикарпатья. Также увидела намерения созвать внеочередную сессию Ивано-Франковского городского совета.

Поэтому она сообщила, что пообщалась с Лисовым по вопросу объединения местных вузов.

Ему не известно ни о каких объединениях никаких вузов Прикарпатья. Так, рабочая группа посещает все области и изучает ситуацию с вузами, но это никоим образом не говорит об объединении,

– сообщила она.

Отметим, что на днях мэр Ивано-Франковска заявил о присоединении к Прикарпатскому университету Медицинского университета и даже хотел созвать сессию горсовета.

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Как идет процесс модернизации сети вузов