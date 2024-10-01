Лисовой заявил, что сеть университетов является неактуальной
Источник:Оксен Лисовой
Сеть университетов, которая функционирует сегодня в Украине, – неактуальна. В течение последних десятилетий количество выпускников школ существенно уменьшается.
Об этом написал министр образования и науки Украины Оксен Лисовой на своей странице в фейсбуке. И отметил, что сейчас МОН завершает работу над аналитическим отчетом по количеству поступающих, но уже может сказать, что эти цифры достаточно жесткие.
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Что заявил Лисовой о сети вузов в Украине
Министр заявил, что иногда МОН буквально финансирует стены учебных заведений и память об их предыдущих достижениях, а не развитие качества образования в них здесь и сейчас.
Успех изменений зависит от ответственности и инициативы. Наиболее удачными, по нашему мнению, являются изменения, инициированные самим коллективом. Эти решения нужно принимать быстро,
– заявил Лисовой.
И напомнил, что полтора года назад во время встречи с союзом ректоров просил присутствующих тогда руководителей высших учебных заведений быть инициативными в теме укрупнения университетов.
Сегодня этот вопрос остается актуальным. Я призываю ректоров выходить с конкретными предложениями и активно участвовать в создании новой, эффективной сети высших учебных заведений,
– акцентировал чиновник.
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Процесс объединения вузов в Украине: коротко
- Более полугода назад МОН анонсировало процесс модернизации сети ЗВО в Украине.
- Так они стремятся улучшить качество высшего образования, а не только сократить количество вузов путем их объединения.
- МОН представило ректорам предложения по реформированию высшего образования.
- Уже состоялись объединения вузов в разных городах Украины.