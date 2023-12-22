Как указано в карточке законопроекта №9591, размещенном на сайте парламента, документ должны были вернуть в Раду с подписью президента 21 декабря.

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Президент подписал закон о признании образования, полученного на ВОТ

В документе говорится о том, чтобы восстановить возможность прохождения аттестации для признания результатов обучения лиц, проживающих на ВОТ. При этом независимо от даты получения образования.

Лицам, проходящим аттестацию для получения высшего образования, могут отнести результаты обучения и кредиты ECTS (Европейской системы трансфера и накопления кредитов) объемом не более 75% от общего объема образовательной программы.

Аттестация не проходит по специальностям (профессиям), перечень которых утверждает правительство, а также для признания результатов обучения и кредитов ECTS на втором (магистерском) уровне высшего образования, кроме программ подготовки магистров медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления, и третьему (образовательно-научному) образовательно-творческом).

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