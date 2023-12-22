Як вказано в картці законопроєкту №9591, розміщеній на сайті парламенту, документ мали повернути до Ради з підписом президента 21 грудня.

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Президент підписав закон про визнання освіти, здобутої на ТОТ

У документі мовиться про те, аби відновити можливість проходження атестації для визнання результатів навчання осіб, які проживають на ТОТ. При цьому незалежно від дати здобуття освіти.

Особам, які проходять атестацію для здобуття вищої освіти, можуть зарахувати результати навчання та кредити ECTS (Європейської системи трансферу і накопичення кредитів) обсягом не більше ніж 75% від загального обсягу освітньої програми.

Атестація не відбувається за спеціальностями (професіями), перелік яких затверджує уряд, а також для визнання результатів навчання та кредитів ECTS на другому (магістерському) рівні вищої освіти, окрім програм підготовки магістрів медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування, і третьому (освітньо-науковому/освітньо-творчому).

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Передісторія