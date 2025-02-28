В Украине будут признавать полученное образование на ВОТ, но не по всем специальностям

Министерство образования и науки нашего государства приняло решение о перечне специальностей, по которым результаты обучения, полученные на ВОТ, не будут признавать в Украине.

Об этом сказал министр образования и науки Оксен Лисовой во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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Как будут признавать образование, полученное на ВОТ

Проект акта направили на рассмотрение Кабинета Министров. Сейчас происходит его доработка с Секретариатом КМУ.

Положением предусмотрено определение перечня специальностей, которые не будут признавать в Украине. Это специальности, которые касаются военных специальностей, юридические, кибербезопасность, государственная безопасность, богословие. Все остальное признаваться будет,

– сообщил Лисовой.

И добавил, что результаты обучения на магистерском уровне также не подлежат признанию в соответствии с определенными специальностями.