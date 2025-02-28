Про це сказав міністр освіти і науки Оксен Лісовий під час години запитань до уряду у Верховній Раді. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

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Як визнаватимуть освіту, здобуту на ТОТ

Проєкт акта надіслали на розгляд Кабінету Міністрів. Наразі відбувається його доопрацювання з Секретаріатом КМУ.

Положенням передбачено визначення переліку спеціальностей, які не будуть визнавати в Україні. Це спеціальності, які стосуються військових спеціальностей, правничі, кібербезпека, державна безпека, богослов'я. Все інше визнаватися буде,

– повідомив Лісовий.

І додав, що результати навчання на магістерському рівні також не підлягають визнанню відповідно до визначених спеціальностей.