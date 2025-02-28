Про це сказав міністр освіти і науки Оксен Лісовий під час години запитань до уряду у Верховній Раді. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Укрінформ.
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Як визнаватимуть освіту, здобуту на ТОТ
Проєкт акта надіслали на розгляд Кабінету Міністрів. Наразі відбувається його доопрацювання з Секретаріатом КМУ.
Положенням передбачено визначення переліку спеціальностей, які не будуть визнавати в Україні. Це спеціальності, які стосуються військових спеціальностей, правничі, кібербезпека, державна безпека, богослов'я. Все інше визнаватися буде,
– повідомив Лісовий.
І додав, що результати навчання на магістерському рівні також не підлягають визнанню відповідно до визначених спеціальностей.
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Освіту учнів з ТОТ визнаватимуть в Україні
- Раніше у МОН повідомили, що в Україні визнаватимуть результати навчання школярів з тимчасово окупованих територій.
- Визнавати здобуту освіту планують на підставі заяви про визнання результатів навчання. До заяви треба буде додати освітню декларацію. Цей документ міститиме результати попереднього навчання з навчальних предметів чи інтегрованих курсів на тимчасово окупованій території України, окрім навчальних предметів українознавчого компонента.
- Також до декларації можна додавати додаткові документи, що дозволяють ідентифікувати результати навчання, здобуті на тимчасово окупованій території.
- Строк розгляду заяви та проведення процедури визнання освіти становитиме не більше ніж десять робочих днів.
- Здійснювати таку процедуру будуть уповноважені установи відповідно до власної освітньої програми.