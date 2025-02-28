Об этом сказал министр образования и науки Оксен Лисовой во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Укринформ.
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Как будут признавать образование, полученное на ВОТ
Проект акта направили на рассмотрение Кабинета Министров. Сейчас происходит его доработка с Секретариатом КМУ.
Положением предусмотрено определение перечня специальностей, которые не будут признавать в Украине. Это специальности, которые касаются военных специальностей, юридические, кибербезопасность, государственная безопасность, богословие. Все остальное признаваться будет,
– сообщил Лисовой.
И добавил, что результаты обучения на магистерском уровне также не подлежат признанию в соответствии с определенными специальностями.
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Образование учеников с ВОТ будут признавать в Украине
- Ранее в МОН сообщили, что в Украине будут признавать результаты обучения школьников с временно оккупированных территорий.
- Признавать полученное образование планируют на основании заявления о признании результатов обучения. К заявлению надо будет приложить образовательную декларацию. Этот документ будет содержать результаты предыдущего обучения по учебным предметам или интегрированных курсов на временно оккупированной территории Украины, кроме учебных предметов украиноведческого компонента.
- Также к декларации можно добавлять дополнительные документы, позволяющие идентифицировать результаты обучения, полученные на временно оккупированной территории.
- Срок рассмотрения заявления и проведения процедуры признания образования составит не более десяти рабочих дней.
- Осуществлять такую процедуру будут уполномоченные учреждения в соответствии с собственной образовательной программой.