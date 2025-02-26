В Украине будут признавать результаты обучения украинских детей-беженцев

В Украине будут признавать результаты обучения украинских детей за границей. Соответствующие изменения содержат законопроект, согласованный Верховной Радой.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение главы Образовательного комитета парламента Сергея Бабака. Цель документа– предоставить правительству правовые основания для урегулирования всех вопросов о порядке признания результатов обучения, полученных гражданами Украины за границей.

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Также закон создает правовые основания для признания образовательных центров, созданных за границей – школ, субботних или воскресных школ, общественных организаций, которые предоставляют образовательные услуги украинским детям за границей.

Авторы законопроекта отмечают, что действующий до сих пор механизм признания результатов обучения недостаточен и неадекватен для признания результатов обучения украинцев, получающие соответствующие знания, умение, навыки и другие компетентности у субъектов образовательной деятельности, расположенные за границей.

Принятый документ предоставит правительству возможность разработать нормативные акты, что позволят засчитать результаты обучения детей, выехавших за границу.

Это должно упростить механизм признания результатов обучения и будет способствовать защите прав украинцев на общее среднее образование и их возвращению в Украину.

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Как учатся украинские дети за границей