Украинские дипломы об образовании и научные степени будут признавать в еще одной стране Европы
Украинские дипломы об образовании и научные степени будут признавать в Молдове. Молдавские документы об образовании взамен будут признаны в Украине по упрощенной процедуре.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение министра образования и науки Украины Оксена Лисового в фейсбуке. Он и вице-премьер-министр – министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой подписали соответствующее соглашение.
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Украинские дипломы об образовании будут признавать в Молдове
Это соглашение должно способствовать новым возможностям для профессиональной и образовательной мобильности между странами.
Оно предусматривает реализацию таких возможностей:
- Взаимное признание научных степеней научных работников, что будет способствовать развитию академической мобильности.
- Трудоустройство граждан обеих стран, получивших образование в Украине и Молдове.
- Учет категории и стажа работы учителей при трудоустройстве в Молдове и Украине.
Это соглашение является важным шагом для развития отношений между Молдовой и Украиной,
– написал Лисовой.
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Что известно о выезде студентов за границу
- в 2024 году Минобразования Украины наконец-то позволило части студентов-мужчин пересекать границу.
- Они могут принять участие в программах академической мобильности для обучения за пределами нашей страны.
- Такую возможность предоставили студентам в возрасте от 18 до 22 лет, которые учатся на бакалавриате или магистратуре медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления на один семестр.