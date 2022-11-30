Все через обучение: россияне на оккупированных территориях терроризируют детей и их родителей

Россияне на временно оккупированных территориях продолжают терроризировать семьи, где есть дети. В частности, те, где есть школьники.

Оккупанты пытаются выяснить, в каких школах учатся дети. Ведь агрессор активно насаждает русское образование.

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Россияне проверяют, где учатся дети

Так, оккупанты пытаются заставить жителей захваченных территорий Украины отдавать своих детей в российские школы. Так что россияне на юге проверяют детей, если те находятся в учебное время на улице. Также, учится ли ребенок в российской школе, проверяют привезенные из России врачи во время медосмотров.

У детей и их родителей проверяют и телефоны на установку приложения украинской онлайн-школы. В то же время россияне обещают единовременные выплаты в сумме 10 тысяч рублей, если семья согласится отдать ребенка в школу оккупантов,

– сообщили в Центре национального сопротивления.

В общем, русские школы на ТОТ выполняют функцию пропагандистских ячеек. Туда завезли учителей из России и насаждают украинским детям свой язык и кремлевское видение оккупации.

Ранее россияне начали проверку знания украинскими детьми гимна врага и установили оккупационные символы в школах.

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