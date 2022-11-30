Окупанти намагаються з'ясувати, у яких школах вчаться діти. Адже агресор активно насаджує російську освіту.

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Росіяни перевіряють, де вчаться діти

Так, окупанти намагаються змусити мешканців загарбаних територій України віддавати своїх дітей до російських шкіл. Тож росіяни на півдні перевіряють дітей, якщо ті перебувають в навчальний час на вулиці. Також, чи навчається дитина в російській школі, перевіряють завезені з Росії лікарі під час медоглядів.

У дітей та їхніх батьків перевіряють і телефони на встановлення додатка української онлайн-школи. Водночас росіяни обіцяють одноразові виплати у сумі 10 тисяч рублів, якщо родина погодиться віддати дитину до школи окупантів,

– повідомили у Центрі національного спротиву.

Загалом російські школи на ТОТ виконують функцію пропагандистських осередків. Туди завезли вчителів з Росії і насаджують українським дітям свою мову та кремлівське бачення окупації.

Раніше росіяни почали перевірку знання українськими дітьми гімну ворога та встановили окупаційні символи в школах.

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