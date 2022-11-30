Оккупанты пытаются выяснить, в каких школах учатся дети. Ведь агрессор активно насаждает русское образование.
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Россияне проверяют, где учатся дети
Так, оккупанты пытаются заставить жителей захваченных территорий Украины отдавать своих детей в российские школы. Так что россияне на юге проверяют детей, если те находятся в учебное время на улице. Также, учится ли ребенок в российской школе, проверяют привезенные из России врачи во время медосмотров.
У детей и их родителей проверяют и телефоны на установку приложения украинской онлайн-школы. В то же время россияне обещают единовременные выплаты в сумме 10 тысяч рублей, если семья согласится отдать ребенка в школу оккупантов,
– сообщили в Центре национального сопротивления.
В общем, русские школы на ТОТ выполняют функцию пропагандистских ячеек. Туда завезли учителей из России и насаждают украинским детям свой язык и кремлевское видение оккупации.
Ранее россияне начали проверку знания украинскими детьми гимна врага и установили оккупационные символы в школах.
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Как идет обучение на Херсонщине
- Министр Шкарлетт подчеркнул, что украинское образование не исчезало из Херсонщины: дети учились даже во время оккупации.
- Всего на территории области есть 383 учебных заведения. 14 из них – полностью разрушены, 81 – повреждены.
- В 157 школах обучается около 65 тысяч учащихся.
- Часть детей находится, к сожалению, еще на временно оккупированных территориях Херсона – в 4 общинах.
- В общем, Херсонщина – сейчас опасная территория. Большинство учебных заведений разграблены и заминированы. Сейчас возможна только дистанционная форма образования, ведь продолжаются обстрелы.
- Глава Херсонской областной военной организации Ярослав Янушевич сообщил, что захватчики на оккупированной территории терроризируют в частности те семьи, у которых есть школьники. При этом проверяют, в каких учебных заведениях учатся дети.
- Заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко в эфире национального телемарафона недавно рассказал , что в школах россияне курили украинские книги и уничтожили мебель, закупленную для Новой украинской школы. При этом оккупанты селились в лучшие помещения, в частности в школы. Впоследствии их изуродовали.